Üye Girişi
Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! Yıldız futbolcu imza için yola çıkıyor - Son Dakika

Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! Yıldız futbolcu imza için yola çıkıyor

04.02.2022 18:58

Aylardır sol bek transferi için adımlar atan Fenerbahçe, aradığı futbolcuyu İtalya'da buldu. Sarı-lacivertliler, Cagliari'nin sol beki Charalampos Lykogiannis'le her konuda anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Yunan sol bekle 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe ara transfer döneminde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sezon başından bu yana sol bek transferi için mesai harcayan sarı-lacivertliler, Cagliari forması giyen Charalampos Lykogiannis'le her konuda anlaşmaya vardı.

Charalampos Lykogiannis

FENERBAHÇE, LYKOGIANNIS İÇİN SERBEST KALMA BEDELİ ÖDEYECEK

Ajansspor'un İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'dan aktardığı habere göre; Fenerbahçe'nin, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Cagliari'de forma giyen sol bek Charalampos Lykogiannis'i kadrosuna katmaya çok yakın. Fenerbahçe'nin Yunan oyuncu için Cagliari'ye bir serbest kalma bedeli ödeyeceği ancak bu bedelin ne kadar olduğu haberde belirtilmedi.

YORUMLAR
500

Fenerbahçe, Yunan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! Yıldız futbolcu imza için yola çıkıyor - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
18:52 Son Dakika: Ümraniye T tipi cezaevinde yangın felaketi! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
18:28 Son Dakika: Edirne'de Adalet Anıtı'na saldırdığı sebebiyle gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı
18:11 Büyükçekmece'de kazı yapılan alanda ceset bulundu! İncelemelerin ardından kimliği tespit edilecek
18:05 Kimsenin aklına gelmezdi! Başkan, Mesut Özil'le görüşmelerin devam ettiğini "Şaka değil" diyerek açıkladı
18:00 Samsun'da Atatürk heykeline saldırı olayında AK Parti'den ilk açıklama: Saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz
17:58 Bu da oldu! Metaverse'e test için giren kadın kullanıcı, ''toplu sanal tacize'' uğradı
17:56 E-Devlet'ten yeni hizmet! Miras bırakan kişinin hangi bankada hesabı olup olmadığına artık daha kolay ulaşılabilecek
17:36 Taraftarın paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e açtı ağzını yumdu gözünü
17:17 Beşiktaş'ın yıldızı Aslan oluyor! Galatasaray Cyle Larin'i kadrosuna katmak istiyor
17:09 Kamu işçisine yüzde 2,5'luk ek zam verildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 19:04:14. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! Yıldız futbolcu imza için yola çıkıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement