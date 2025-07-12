Fenerbahçe, Archie Brown ile anlaşmaya vardı! İstanbul\'a geliyor

Jhon Duran'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor.

BROWN TRANSFERİ BİTTİ

Sarı-lacivertliler, Belçika ekibi Gent'in 23 yaşındaki İngiliz sol beki Archie Brown ve kulübü ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli ekip, Milan ile transfer yarışına girdiği Archie Brown'u ikna etmeye başardı ve oyuncu tercihini Türkiye'den yana kullandı.

İSTANBUL'A GELECEK

Sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcuyu sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması için İstanbul'a davet etti. Brown, gün içinde İstanbul'a gelecek.

4+1 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Jose Mourinho'nun transfer için ikna ettiği Archie Brown, Fenerbahçe ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak. İngiliz oyuncu, Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon euro maaş alacak.

SEZON PERFORMANSI

Gent formasıyla geride bıraktığımız sezon 46 maçta süre bulan Archie Brown, 3 gol attı ve 6 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Archie Brown'un Gent ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.