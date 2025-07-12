Fenerbahçe Archie Brown'u Transfer Etti

Fenerbahçe, Belçika'nın Gent kulübünde forma giyen İngiliz oyuncu Archie Brown'u kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki İngiliz sol bekle 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Archie Brown'a 'Ailemize hoş geldin.' diyor; Fenerbahçemiz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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