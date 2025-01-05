Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı\'dan Hakemler Hakkında Sert Eleştiriler

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FENERBAHÇE Asbaşkanı Acun Ilıcalı , "Bu işin neresinden baksak hakemlik olarak elimizde kalıyor. Rakip takımın puan kaybettiği maç yok. Rakip takım isyanda, federasyonla mahkemelik. Kaç puan kaybettiler, sıfır. Artık bunun bir komedi filmi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında ağırladığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu hafta oynanan maçlarda yaşananlar hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Tüm anlattıklarımızın özeti oldu. Tüm isyan ettiğimiz konular hakkında 'Bir delil aramayın, size delil verelim, Türk hakemliği bu' dedikleri bir hafta sonu oldu. Yönetim olarak karar verdik, yarın acil durum toplantısı yapacağız. Düşüncemiz, Türk hakemliğinin iflas ettiği bir hafta sonu oldu. İşi sulandıranlar, başka yerlere doğru taşımak isteyenler bir şekilde bizim anlattıklarımızı insanlara başka şekilde anlatıp sulandırarak, bu konuyu nasıl sulandırırız, nasıl bize de aynı şeyler yapılıyor falan şeklinde konuşmalıyız şeklinde değerlendirdiler. Bakıyorum, son 2 haftaya; dün Galatasaray maçında verilmeyen net penaltı 85'inci dakikada, bizim Eyüp maçında VAR'dan verilmeyen penaltı. İki penaltıyı kullandırsalar puan farkı bugün 4'tü" ifadelerini kullandı.

'RAKİP TAKIMIN PUAN KAYBETTİĞİ MAÇ YOK AMA İSYANDALAR'

Galatasaray'ın puan kaybetmemesine rağmen isyan ettiğini aktaran Ilıcalı, "Bu işin neresinden baksak hakemlik olarak elimizde kalıyor. Rakip takımın puan kaybettiği maç yok. Rakip takım isyanda, federasyonla mahkemelik. Her türlü çağrıyı yapıyorlar, 'Hakkımız yeniyor, inanılmaz şeyler oluyor' diyorlar. Kaç puan kaybettiler, sıfır. Bizim Göztepe maçında net penaltımız verilmedi, Eyüp maçında net penaltımız verilmedi. Galatasaray iç sahada en son kırmızı kartı Dünya Kupası'ndan önce görmüş. 2.5 yıldır nerdeyse kırmızı kart görmemiş takım, TFF bizi biçiyor diye TFF'ye saldırıyorlar. Bu bir komedi filmi" sözlerini sarf etti.

Şu an Türkiye'de futbolda adaletin olmadığını dile getiren Acun Ilıcalı,

"Mourinho'nun başka yerlerde böyle isyanını göremezsiniz. Böyle devam etmeyeceği ortada. Yönetim olarak yarın toplanacağız. Sonuna kadar savaşacağız. Türkiye'de bu konuda adaletin tecelli edeceği döneme ulaşacağız. Şu an Türkiye'de futbolda adalet yok. Dün 15 hakemin tamamının penaltı dediği yerde hakem penaltı vermedi, VAR müdahale etmedi. Bu sene Galatasaray'ın görmediği 4-5 kırmızı kart var. Futbolda hata olabilir ama hatalar hep bir takım lehine olursa adalet olmaz. Adalet olmadığı zaman isyan çıkar, kaos çıkar. Bakıyorum aklım almıyor. Hocamız isyanda. Hocamızın son derece morali bozuk. Dün Galatasaray maçından sonra konuştuk. 'Rakibimiz kim? Galatasaray mı bizim rakibimiz?' diye sordu" dedi.

Yeni transferler yapacaklarını ve puan farkının kapanabileceğini aktaran Ilıcalı, "Oyuncular bu puan farkının kapanabileceğini biliyorlar. Yeni transferler de yapacağız. Ara kapanacak. İnanıyoruz. İnanç problemi yok" sözlerini kullandı.

Tribünlerdeki gerilimin futbolcuları etkilediğini söyleyen Ilıcalı, "Taraftarımız eleştirebilir, saygı duyarız. Maç sırasında kalkıp da negatif enerji vermek bindiğin dalı kesmektir. Ben yıllardır Fenerbahçe tribündeydim. Ben hiç takımın moralini bozmadım. Samandıra'da 4-5 kere bunla ilgili konuşma oldu. Özellikle Samet olayını futbolcular sindiremiyor, çok içerlediler ona. Futbolcularımız etkileniyor. Bir şekilde sonuna kadar şampiyonluğa inanıyoruz, futbolcularımızın moralini bozmamak lazım" ifadelerini kullandı.