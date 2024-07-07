Acun mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı - Son Dakika
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Spor

Acun mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı

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Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak EURO 2024'e veda ettiğimiz karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı faturayı teknik direktör Vincenzo Montella'ya kesti. Ilıcalı "Bugün hocamız genelinde iyi bir performans sergiledi ve bence başarılıydı. Ama sanki üç günde bir maç olan bir süreçte oyuncu değiştirme olayına biraz daha meyilli olmalıydı. Çünkü çocuklar biraz yoruldu, belli ettiler. Yorgunken de iki gol yedik" dedi.

07.07.2024 11:52  Güncelleme: 12:14
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final karşılaşmasında Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Maçla ilgili değerlendirmede bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı "Bugün hocamız genelinde iyi bir performans sergiledi ve bence başarılıydı. Ama sanki üç günde bir maç olan bir süreçte oyuncu değiştirme olayına biraz daha meyilli olmalıydı" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ MÜTHİŞ BİR PERFORMANS SERGİLEDİLER"

Ay-yıldızlıların maçta çok iyi performans sergilediğini ifade eden Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Hem gururlandık hem de üzüldük. Çocuklarımız bugün müthiş bir performans sergilediler. O kadar yürekten ve kalpten oynadılar ki çok üzgünüm çünkü bence bu sefer yarı finali hak eden bizdik. Tabii futbolda topun da sevmesi lazım. Bazen top bizi sever, bazen de rakibi. Bugün top Hollanda'yı sevdi diyebilirim. En azından uzatma yüzde 100 hakkımızdı ama olmadı" diye konuştu.

"BUGÜN ALLAH SAMET'E GÜZEL BİR GÜN YAŞATTI"

Samet Akaydin'in turnuva boyunca iyi oynadığını söyleyen Ilıcalı, "Ben bazen anlayamıyorum insanları. Bu milli çocuklar hepimizin. Bana göre memleketi temsil eden vatansever çocuklar. Bu çocukların performansı üzerinden bel altı vurma olaylarını hayretle seyrediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte milli takımımızın hepimizi temsil ettiğini iyi bilip, oradaki oyuncularımızı hep motive etmeye çalışırız. Oyuncularımıza bu şekilde eleştiri yapılmasını kabul etmiyorum. Samet de ona Allah'ın lütfu işte. Samet için 'Sen yoktun kazandık' gibi şeyler okudum. Çok da üzülmüştüm. Bugün Allah da ona güzel bir gün yaşattı. En azından kendisi açısından. Milli takım kaybetmiş olabilir ama Samet 'İşte buradayım' dedi. Turnuva boyunca da iyi oynadı" şeklinde konuştu.

"HEPİMİZ KAÇAN FIRSATA ÜZÜLDÜK"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın değişiklik konusunda geç kaldığını ifade eden Acun Ilıcalı, "Başarılı olduğumuz kesin. Ama hepimiz kaçan fırsata üzüldük bence. Milli takımımızın daha iyi bir noktaya gelebileceği bir turnuvada fırsatları kaçırdık. Bugün hocamız genelinde iyi bir performans sergiledi ve bence başarılıydı. Ama sanki üç günde bir maç olan bir süreçte oyuncu değiştirme olayına biraz daha meyilli olmalıydı. Çünkü biraz çocuklar yoruldu, belli ettiler. Yorgunken de iki gol yedik. Sonra da tren kaçtı" diyerek sözlerini noktaladı.

Acun mağlubiyetin faturasını Montella\'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Acun mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serdal Akçay: Acun değil tüm Türkiye faturayı Montella’ya kesti. 1-0 öndesin dakika 60-65 al 3-4 oyuncuyu sahaya çıkın ve 25-30 dakika son nefesinize kadar koşun yerinizde durmayın de, ver gazı bak Hollandalı Futbolcular böyle rahat oynayabiliyor mu. Geriye düş ondan sonra son 10 dakika kala oyuncu değiştir. Hoca bu demek değildir! 27 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Fatih Terim federasyon başkanı olup, Okan buruk hem Galatasarayı hem milli takımı çalıştırmalıdır. 5 11 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin: Büyük otorite(!) yorum yaptı 7 9 Yanıtla
    Ercan Karatas: Sen çok biliyon ya adam doğru söylüyor 12 4
  • YoH null: Ben olsaydım şuan kupayı kaldırmıştık:D bu ilk 11 le çıkmam ilk oynatigin oyuncular 85 den sonra oyunu yavaşlatmak için alınırdı tam tersi yapti:D 3 1 Yanıtla

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