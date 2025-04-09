Fenerbahçe Aşığı Dedenin Sarı-Lacivert Evi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Aşığı Dedenin Sarı-Lacivert Evi

Elazığ'da yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Gülçek, evini Fenerbahçe renkleriyle donatarak dikkat çekti.

09.04.2025 17:31
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- 67'lik dedenin sarı-lacivert evi gündem oldu

Elazığ'da yaşayan Mehmet Gülçek, Fenerbahçe sevgisini evinin her yerine taşıdı

Evinin dış cephesini sarı lacivert renkler ve takımın arması ile donatan Gülçek'in en büyük hayali, Fenerbahçe'yi takım halinde evinde ağırlamak

ELAZIĞ - Elazığ'da yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Gülçek, Fenerbahçe sevgisini evinin dış cephesine taşıyarak iki katlı evini sarı-lacivert renklere boyayıp takım armasıyla süsledi. Ailesiyle birlikte fanatik Fenerbahçeli olan Gülçek, en büyük hayalinin Fenerbahçe takımını evinde ağırlamak olduğunu söyledi.

Elazığ'da yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Gülçek, Fenerbahçe'ye olan büyük sevgisini evinin dış cephesine taşıyarak görenleri hayran bırakıyor. Üç çocuk ve dört torun sahibi Gülçek, 12 yıl önce inşa ettiği iki katlı evini sarı-lacivert renklere boyayıp, daha sonra Fenerbahçe armasıyla süsledi. Takım logolarıyla donatılmış bu özel ev, hem mahalle sakinlerinin hem de çevre yolundan geçen vatandaşların ilgisini çekiyor.

"Torunlarım fanatik Fenerbahçeli olduğu için bizde yaptık"

Fanatik bir Fenerbahçeli olduğunu belirten Gülçek, yaptığı bu çalışmanın ailecek duydukları Fenerbahçe sevgisinden kaynaklandığını belirterek, "Evi ilk yaptığım sene yine sarı ve lacivert renklerden yaptırmıştım. Bundan 3-4 sene önce eve yalıtım yaptırdığımda bu sefer takımın armasını da taktırdım. Çocuklarım ve torunlarım fanatik Fenerbahçeli olduğu için biz de böyle yaptık. Torunlarım takımın amblemlerini de yaptırmamı isteyince bende amblemleri de eve yaptırdım" dedi.

"Fenerbahçe'yi Elazığ'da görmek en büyük arzum"

Evini görenlerin durup fotoğraf çektirdiğini söyleyen Gülçek, "Ev çok fazla dikkat çekiyor. Özellikle çevre yolundan geçerken armayı görüp buraya geliyorlar. Fotoğraf çektikten sonra gidiyorlar. Taraftarlarımızın sabırlı olması lazım ve takıma kin beslememeleri gerekiyor. İnşallah bu günler de geçer. Fenerbahçe takımı araçla birlikte buraya gelseler çok mutlu oluruz. Biz bu kadar fedakarlık yaptık onlar da biraz fedakarlık yapsınlar. Fenerbahçe takımını Elazığ'a bekliyorum. İnşallah bir gün gelirler hem bizi ziyaret ederler hem de yaptığımız eseri görürler" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Aşığı Dedenin Sarı-Lacivert Evi - Son Dakika

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