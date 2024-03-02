Stat: Mersin
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Maksimovic, Recep Burak Yılmaz, Ghoulam, Mehdi Boudjemaa, Matondo, Dele-Bashiru, Rivas, Pedro, Halil Dervişoğlu
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko
Goller: Dk. 24 Osayi-Samuel, Dk. 40 Cengiz Ünder (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 8 Osayi-Samuel, Dk. 34 Becao (Fenerbahçe), Dk. 44 Matondo (Hatayspor)
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki maçta Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
3. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Tadic'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Szymanski'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'den döndü.
13. dakikada hızla rakip sahaya ilerleyen Ferdi Kadıoğlu, ceza yayı dışından vuruşunu yaptı. Sağ köşeye uzanan kaleci Erce, topu oyun alanına çeldi.
24. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Dzeko, meşin yuvarlağı altıpastaki Osayi-Samuel'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda, top ağlarla buluştu.
40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sondan Tadic'in yaptığı ortada, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2
Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.
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