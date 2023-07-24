Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferi için Hoffenheim ile anlaştı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferi için Hoffenheim ile anlaştı

24.07.2023 17:44

Fenerbahçe, Macar stoper Attila Szalai'nin transferi konusunda Alman kulübü Hoffenheim ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Szalai'nin bonservisi için Fenerbahçe'ye 12.3 milyon euro ödenecek. Transferin tamamlanmasıyla Szalai, eski takım arkadaşı Kim Min-jae'ye rakip olacak.

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferi konusunda Hoffenheim ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Sarı lacivertliler oyuncunun bonservisini de açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Attila Szalai'nin Alman Kulübü TSG 1899 Hoffenheim'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 12.300.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." denildi.

12.3 MİLYON EURO ÖDENECEK

Sarı-lacivertlilerde oynadığı sezonlarda başarılı işler yapan Macar stoper için Alman ekibi, Fenerbahçe'ye 12.3 milyon euro ödeyecek.

KIM MIN-JAE'YE RAKİP OLACAK

Sarı-lacivertlilerde ayrılan başarılı savunmacı Napoli'den Bayern Munih'e transfer olan eski takım arkadaşı Kim Min-jae'ye rakip olacak.

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