Fenerbahçe, Avrupa'da 282. Maçına Çıkıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Avrupa'da 282. Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile 282. maçına hazırlanıyor. Performansı incelendi.

29.01.2025 11:48
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UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci ve son haftasında yarın Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 282. karşılaşmasını oynayacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 281 müsabakada 111 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 59 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde 400 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 144. sınav

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 143 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 62 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 36 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 198 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 180 gole engel olamadı.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

89

44

26

19

126

89

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

38

14

12

12

56

46

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Konferans Ligi

18

12

-

6

44

23

TOPLAM

281

111

59

111

381

400

Kaynak: AA

Midtjylland, Fenerbahçe, Danimarka, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Avrupa'da 282. Maçına Çıkıyor - Son Dakika

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