Fenerbahçe Avrupa\'dan Elendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Nottingham Forest'i 2-1 yenmesine rağmen ilk maçta aldığı 3-0'lık sonuç nedeniyle veda etti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, konuk olduğu Nottingham Forest'i 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 22 ve 48. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu attı. İlk maçı sahasında 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, bu sonuçla Avrupa Ligi'nden elendi. İngiliz ekibi ise son 16 turuna adını yazdırdı. Kanarya, sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlarken, bu turda Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 1-2 ve 5-2'lik skorlarla eledi. Play-off turunda Benfica ile eşleşen Fenerbahçe, ilk maçta golsüz berabere kaldığı rakibine rövanşta 1-0 mağlup oldu ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti.

UEFA'nın 2 numaralı organizasyonunda lig aşamasında ilk maçına Dinamo Zagreb deplasmanında çıkan sarı-lacivertliler müsabakayı 3-1 kaybetti. Daha sonra sırasıyla Fransız ekibi Nice ve Almanya temsilcisi Stuttgart'ı Kadıköy'de konuk eden Fenerbahçe, 2 maçı da kazanarak 3 hafta sonunda 6 puana yükseldi. Viktoria Plzen ve Ferencvaros müsabakalarında 1'er puan alan Kanarya, Brann deplasmanında 3 puanı 4 golle elde etti. Kadıköy'de İngiliz ekibi Aston Villa'ya mağlup olan Fenerbahçe, son maçında FCSB ile 1-1 berabere kaldı.

Tedesco'nun öğrencileri 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 12 puan topladı ve lig aşamasını 19. sırada tamamladı.

Avrupa kupalarında 300. maçta galibiyet

Fenerbahçe, Nottingham maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 300. maçına çıktı. Sarı-lacivertliler, kırmızı-beyazlılara karşı deplasmanda ulaştığı galibiyetle 118. galibiyetini elde etti. Bu süreçte 65 maçta rakipleriyle yenişemeyen Kanarya, 117 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, Avrupa'da rakip filelere 409 gol gönderirken, kalesinde ise 423 gol gördü.

Kerem Aktürkoğlu 6 gol attı

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde kaydettiği 12 golün 6'sına Kerem Aktürkoğlu imza attı. Milli futbolcu, 9 maçta görev alırken Nice ve Nottingham Forest'e karşı 2'şer, Stuttgart ve Brann'a karşı da 1'er gol kaydetti. Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe tarihinde bir sezonda 6 gol atarak (Tuncay Şanlı, İrfan Can Kahveci) 3 Türk futbolcudan biri oldu.

Talisca, hat-trick yaptı

Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, sakatlığı nedeniyle İngiltere'deki maçta kadroda olmazken, Avrupa Ligi'nde attığı 4 golle sarı-lacivertlilere önemli katkı sağladı. Talisca, Brann ile oynanan maçta hat-trick yapma başarısı gösterirken, Ferencvaros maçında da gol sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski ve İsmail Yüksek de 1'er gollük katkı sağladı.

En fazla oynayan Nene

Teknik Direktör Domencio Tedesco, bu organizasyona en fazla Dorgeles Nene'ye forma verdi. Nene, 10 maçta süre alırken toplam 585 dakika sahada kaldı. En fazla süre alan isim ise kaleci Ederson oldu. 9 maçta kaleyi koruyan Ederson, 810 dakikayla zirvede yer aldı. En golcü isim Kerem Aktürkoğlu 700 dakika mücadele ederken, Nelson Semedo 731, Jayden Oosterwolde 720, Milan Skriniar 650 dakika süre aldı.

En hırçın Oosterwolde ve Fred

Fenerbahçe'nin Hollandalı defansı Jayden Oosterwolde, 8 maçta forma giyerken 5 kez sarı kart gördü. Fred ise 7 maçta sahada olurken 5 kez sarı kart gördü. Bu iki isim de, lig aşamasında Ferencvaros, son 16 play-off turunda ise Nottingham Forest ile oynanan rövanş maçı öncesi cezalı duruma düştüler. Fenerbahçe'de kırmızı kart gören tek isim Jhon Duran oldu. Öte yandan Milan Skriniar ve İsmail Yüksek de 4 maçta sarı kart gören isimler oldu. - İSTANBUL