Fenerbahçe Avusturya'da İkinci Antrenmanını Yaptı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı. Çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile karşılaşacak. TSİ 20.30'da başlayacak müsabakaya Raiffeisen Arena ev sahipliği yapacak. - İSTANBUL