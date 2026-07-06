Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Konaklanan otelin sahasında teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.
Sarı lacivertli takım, yarın gerçekleştireceği tek idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Avusturya'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?