Fenerbahçe, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek. İstanbul'dan özel uçakla Avusturya'ya giden takım, havalimanında taraftarlar tarafından karşılandı. Kafile, kamp yapacakları otele geçti. Fenerbahçe, Bad Waltersdorf kasabasında 13 Temmuz tarihine kadar hazırlıklarını sürdürecek ve ilk antrenmanını bugün TSİ 18.30'da yapacak.

02.07.2024 15:55
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Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek Fenerbahçe, ikinci etap kampı için bu ülkeye ulaştı.

İstanbul'dan özel uçakla Avusturya'ya giden sarı-lacivertlileri, havalimanında Fenerbahçe taraftarlar karşıladı. Kafile, havalimanında kendilerini bekleyen otobüsle kamp yapılan otele geçti.

Avusturya'nın Bad Waltersdorf kasabasında 13 Temmuz tarihine kadar hazırlıklarını sürdürecek Fenerbahçe, ilk antrenmanını bugün TSİ 18.30'da yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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