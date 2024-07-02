Fenerbahçe, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına başladı

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek Fenerbahçe, ikinci etap kampı için bu ülkeye ulaştı.
İstanbul'dan özel uçakla Avusturya'ya giden sarı-lacivertlileri, havalimanında Fenerbahçe taraftarlar karşıladı. Kafile, havalimanında kendilerini bekleyen otobüsle kamp yapılan otele geçti.
Avusturya'nın Bad Waltersdorf kasabasında 13 Temmuz tarihine kadar hazırlıklarını sürdürecek Fenerbahçe, ilk antrenmanını bugün TSİ 18.30'da yapacak.
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