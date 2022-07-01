Fenerbahçe, Avusturya'ya geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Avusturya'ya geldi

01.07.2022 15:58
Fenerbahçe, Avusturya'ya geldi

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine geldi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 2022-23 sezonu hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları için Avusturya'ya ulaştı. Graz Havalimanı'na inen Sarı-lacivertli kafileyi yaklaşık 30 kişilik taraftar grubu karşıladı. Taraftarlar, yoğun ilgi gösterdikleri futbolcularla fotoğraf çektirdiler.Fenerbahçe kafilesi daha sonra kamp yapacakları otele hareket etti.

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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Avusturya, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Avusturya'ya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Avusturya'ya geldi - Son Dakika
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