Fenerbahçe, Avusturya'ya geldi

Spor Toto Süper Lig'in 2022-23 sezonu hazırlıklarına İstanbul 'da başlayan Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları için Avusturya'ya ulaştı. Graz Havalimanı'na inen Sarı-lacivertli kafileyi yaklaşık 30 kişilik taraftar grubu karşıladı. Taraftarlar, yoğun ilgi gösterdikleri futbolcularla fotoğraf çektirdiler.Fenerbahçe kafilesi daha sonra kamp yapacakları otele hareket etti.

Kaynak: DHA

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