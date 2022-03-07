Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

07.03.2022 15:37
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor maçında forma giyen oyuncuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanda 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldığı aktarıldı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

Uzun süredir sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Filip Novak'ın antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı, Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun ise tedavilerine devam edildiği bildirildi.

Fenerbahçe, yarın izin yapacak ve 9 Mart Çarşamba günü hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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