Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 Mağlup Oldu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 Mağlup Oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi, En-Nesyri tek golü atladı.

08.11.2024 01:17
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Stat: AZ

Hakemler: John Beaton, Daniel McFarlane, David McGeachie (İskoçya)

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma (Dk. 88 Goes), Penetra, Dekker, M. de Wit (Dk. 72 Kasius), Kwakman, Mijnans, Koopmeiners, Addai (Dk. 64 Smit), Lahdo (Dk. 46 Daal), Parrott (Dk. 72 Meerdink)

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao (Dk. 79 Mert Hakan Yandaş), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Dk. 81 Cenk Tosun), Fred, İsmail Yüksek (Dk. 57 En-Nesyri), Amrabat, Saint-Maximin (Dk. 57 Szymanski), Tadic, Dzeko

Goller: Dk. 59 Daal, Dk. 75 Smit, Dk. 87 Kasius (AZ Alkmaar), Dk. 70 En-Nesyri (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 49 Saint-Maximin, Dk. 54 İsmail Yüksek, Dk. 63 Becao, Dk. 84 Fred, Dk. 86 Osayi-Samuel, Dk. 90+4 Dzeko (Fenerbahçe), Dk. 51 Kwakman, Dk. 90+2 Daal (AZ Alkmaar)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu.

56. dakikada Tadic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dzeko, geriden atağa katılan Saint-Maximin'e pasını verdi. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden sert vuruşunda, savunma son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

59. dakikada AZ Alkmaar öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Mijnans, ceza yayı üzerindeki Parrott'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ortasında soldan savunmanın arkasına sarkan Daal, çaprazdan yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

61. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. En-Nesyri'nin pasında meşin yuvarlağa hareketlenen Dzeko, de Wit'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem John Beaton penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına En-Nesyri geçti. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Owusu-Oduro, iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.

69. dakikada AZ Alkmaar ikinci gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Parrott, sağdan atağa katılan Smit'e pasını aktardı. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda çaprazdan aşırtma bir vuruş denedi ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

70. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Ceza sahası önünde topla buluşan Dzeko, soldan savunmanın arkasına sarkan En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcu yakın mesafeden kafa vuruşunda, topu filelere yollamayı başardı: 1-1

75. dakikada AZ Alkmaar bir kez daha öne geçti. Mijnans'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Smit, Çağlar Söyüncü'yü çalımlayarak kaleci Livakovic'le karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu müsait pozisyonda düzgün bir vuruşla takımını tekrar öne geçirdi: 2-1

87. dakikada fark 2'ye çıktı. Ceza sahası önünde topla buluşan Smit, sağdan atağa katılan Kasius'a pasını aktardı. Bu futbolcu kaleci Livakovic'i geçip meşin yuvarlağı çaprazdan ağlarla buluşturdu: 3-1

Müsabaka Hollanda temsilcisinin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 Mağlup Oldu - Son Dakika

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