Fenerbahçe Başantrenörü Jasikevicius, Beşiktaş'la final için heyecanlıyız dedi - Son Dakika
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Fenerbahçe Başantrenörü Jasikevicius, Beşiktaş'la final için heyecanlıyız dedi

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Fenerbahçe Başantrenörü Jasikevicius, Beşiktaş\'la final için heyecanlıyız dedi
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Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Jasikevicius, yarın Beşiktaş'la oynanacak 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finali için heyecanlı olduklarını söyledi. Kaptan Melih Mahmutoğlu ise sezona iyi başlamanın çok değerli olduğunu belirterek Beşiktaş'ı tebrik etti.

FENERBAHÇE Tarfin Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Fenerbahçe olarak heyecanlıyız. Sezona hızlı bir giriş yapacağız. Yaklaşık 1 aydır hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yarınki karşılaşma bizim için çok özel olacak" dedi.

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş'ın yarın saat 20.00'de karşı karşıya geleceği 39'uncu Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın medya günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı. Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve kaptan Melih Mahmutoğlu açıklamalarda bulundu. Yarınki maçın kendileri için özel olacağını belirten Sarunas Jasikevicius, "Fenerbahçe olarak heyecanlıyız. Sezona hızlı bir giriş yapacağız. Yaklaşık 1 aydır hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Her sezon başında olduğunda gibi bazı ayarlamalar ve geliştirmeler yapıyoruz. Yarınki karşılaşma bizim için çok özel olacak" ifadelerini kullandı.

'MAÇTA HATALARI SINIRLI SAYIDA TUTABİLİRSEK İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEYECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

Maçta az hata yapmanın önemli olacağını aktaran Jasikevicius, "Mutlaka duygularınızı kontrol ediyor olmanız lazım. Rakibe kolay sayı vermemeniz lazım. Her topun, pozisyonun değerinin bilmek ve kazanmaya odaklanmak önemli faktörlerden biri olacak. Yarınki maçta hataları sınırlı sayıda tutabilirsek iyi bir performans sergileyeceğimizi düşünüyorum" dedi.

MELİH MAHMUTOĞLU: BİZİM İÇİN SEZONA İYİ BAŞLAMAK ÇOK DEĞERLİ VE ÖNEMLİ

Sezona iyi başlamak istediklerini dile getiren kaptan Melih Mahmutoğlu, "Tekrardan bu değerli kupayı oynayabilmekten dolayı çok mutlu ve heyecanlıyız. İki takım için de sezon başı ve yeni oyuncular var. Bir alışma süreci olacaktır. Bizim için sezona iyi başlamak çok değerli ve önemli. Beşiktaş takımını bir kere daha tebrik ediyorum. 2-3 senedir finallerde karşı karşıya kalıyoruz. Bu sene EuroLeague'de olacaklar. 3 takımın EuroLeauge'de temsil etmesi gurur verici. Beşiktaş performansından dolayı EuroLeague'de oynamayı hak ediyordu. Yarın güzel bir atmosfer olacaktır. Beşiktaş'a başarılar diliyorum" sözlerini sarf etti.

'BİR DERBİNİN FİNAL OLMASI HER ZAMAN GÜZELDİR'

Final maçlarının derbi karşılaşma olmasının daha keyifli olduğunu aktaran Melih Mahmutoğlu, "Final oynadığımız her takım önemli ama bir derbi karşılaşması olduğu zaman oyuncular için çok daha keyifli oluyor. Gerçek final havası yaratıyor. Beşiktaş'ın göstermiş olduğu performans çok değerli. Biz de onlarla oynamaktan keyif alıyoruz. Bir derbinin final olması her zaman güzeldir" sözlerini kullandı.

Kaynak: DHA
Sarunas JasikeviciusMelih MahmutoğluFenerbahçeBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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