Ali Koç'un karşısına neden kimse çıkmadı? İşte 4 maddede Fenerbahçe'de başkanlığa aday çıkmamasının sebebi - Son Dakika
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Ali Koç'un karşısına neden kimse çıkmadı? İşte 4 maddede Fenerbahçe'de başkanlığa aday çıkmamasının sebebi

08.06.2023 10:46

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un aday çıkarsa seçime gideceğini belirtmesine rağmen, sarı-lacivertli camiada kimse koltuğa talip olmadı. Seçime 1 yıl kala muhtemel hiçbir adayın istikrarsızlık tehlikesini göze almadığı belirtilirken, Ali Koç da görev süresini tamamlayacakmış gibi çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de başkan Ali Koç taraftarlar tarafından istifaya çağrılmıştı. Bunun üzerine Koç, aday çıkması halinde seçime gideceğini açıklamasına rağmen koltuğa kimse talip olmadı.

ALİ KOÇ ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre, Ali Koç ve yönetim, görev süresini tamamlayacakmış gibi çalışmalarına devam ediyor. İlk hedef ise güçlü bir futbol takımı kurulması. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk hedef ise hoca seçimi.

ADAY ÇIKMAMASININ 4 NEDENİ VAR

Fenerbahçe'de başkanlığa aday çıkmamasının ise 4 nedeni bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde kimsenin koltuğa talip olmamasının nedenleri şöyle:

  • Olağan genel kurul 3 Haziran 2024'te. Yani bir yıldan daha az bir süre varken kimse risk almak istemiyor.
  • Farklı bir yönetim göreve gelse bile görev süresi 1 yıl olacak. 1 yılda 2 seçim istikrarsızlık tehlikesi barındırıyor.
  • Olağanüstü kongreye gidilse bile seçim, tüzük gereği en erken 40 gün içinde olabilecek. Bu da yeni sezon planlamasının aksamasına neden olacak.
  • Sezonun ilk resmi maçı temmuz ayında Konferans Ligi'nde oynanacak. Transferlerde ve teknik kadronun belirlenmesinde geç kalınabilir.
YORUMLAR (1)
  • Serdar Dur: Yanlış teşhis bunlar. Asıl sebep nakit bu kadar iyiyken birinci olamayacaklarını bilmeleri. Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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