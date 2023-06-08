Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de başkan Ali Koç taraftarlar tarafından istifaya çağrılmıştı. Bunun üzerine Koç, aday çıkması halinde seçime gideceğini açıklamasına rağmen koltuğa kimse talip olmadı.
Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre, Ali Koç ve yönetim, görev süresini tamamlayacakmış gibi çalışmalarına devam ediyor. İlk hedef ise güçlü bir futbol takımı kurulması. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk hedef ise hoca seçimi.
Fenerbahçe'de başkanlığa aday çıkmamasının ise 4 nedeni bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde kimsenin koltuğa talip olmamasının nedenleri şöyle:
Son Dakika › Spor › Ali Koç'un karşısına neden kimse çıkmadı? İşte 4 maddede Fenerbahçe'de başkanlığa aday çıkmamasının sebebi - Son Dakika