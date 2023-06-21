Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler ile görüşmesinin detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler ile görüşmesinin detayları ortaya çıktı

21.06.2023 21:07

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç yetenek Arda Güler ile 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe, Arda'nın 1 yıl daha takımda kalmasını ya da gittiği kulüpten 1 yıl kiralanmasını talep etti. Arda Güler ise düşünmek için süre istedi ve taraflar bu hafta tekrar bir araya gelecek. Fenerbahçe, Arda'nın başka bir takıma çıkış maddesiyle gitse bile kiralık olarak 1 yıl daha takımda kalmasını önerdi. Arda Güler bu sezon Fenerbahçe ile 35 maça çıkarken, 6 gol atıp 7 asist kaydetti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile genç yetenek Arda Güler arasında gerçekleşen ve 3 saat süren görüşmenin detayları basına sızdı. Ortaya atılan iddalara göre, sarı-lacivertliler Arda'nın 1 sene daha Fenerbahçe'de kalmasını ya da gittiği kulüpten 1 sene kiralanmasını talep etti. Arda Güler ise düşünmek için süre istedi. Taraflar bu hafta bir kez daha bir araya gelecek.

ALİ KOÇ İKİ ÖNERİDE BULUNMUŞ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe her şartta Arda'nın 1 yıl daha kalmasını istiyor. Arda Güler başka bir takıma çıkış maddesiyle gitse bile Fenerbahçe, kiralık olarak 1 yıl daha takımda kalmasını ve daha sonra gitmesini önerdi.

13 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe ile bu sezon toplamda 35 maça çıkan Arda Güler, söz konusu mücadelelerde 6 gol atıp 7 de asist kaydetti.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Arda Güler arasındaki görüşme sona erdi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Arda Güler arasındaki görüşme sona erdi

Fenerbahçe, Arda Güler, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler ile görüşmesinin detayları ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler ile görüşmesinin detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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