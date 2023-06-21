Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile genç yetenek Arda Güler arasında gerçekleşen ve 3 saat süren görüşmenin detayları basına sızdı. Ortaya atılan iddalara göre, sarı-lacivertliler Arda'nın 1 sene daha Fenerbahçe'de kalmasını ya da gittiği kulüpten 1 sene kiralanmasını talep etti. Arda Güler ise düşünmek için süre istedi. Taraflar bu hafta bir kez daha bir araya gelecek.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe her şartta Arda'nın 1 yıl daha kalmasını istiyor. Arda Güler başka bir takıma çıkış maddesiyle gitse bile Fenerbahçe, kiralık olarak 1 yıl daha takımda kalmasını ve daha sonra gitmesini önerdi.
Fenerbahçe ile bu sezon toplamda 35 maça çıkan Arda Güler, söz konusu mücadelelerde 6 gol atıp 7 de asist kaydetti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler ile görüşmesinin detayları ortaya çıktı - Son Dakika