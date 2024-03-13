Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Bu toplantının öznesi rakibimiz olacak.. Rakibimiz son dönemde deli saçması söylemler içerisinde. Birazcık onlara ve ülkemize hatırlatmayı amaçlıyorum. Galatasaray'ın, Türk futbolu için beka sorunu olduğunu anlatacağım. Hayali olarak değil." - İSTANBUL
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Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası mücadeleleri başladı. Turnuva, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor ve 85 kulüpten 416 sporcu mücadele ediyor. Organizasyon, 17 Mart Pazar günü sona erecek.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Eyüpspor, Pendikspor ve Galatasaray arasında bir koalisyon olduğu iddialarını reddetti. Koç, bu kulüplerin birbirlerine yakınlığının bilindiğini ancak bunun bir koalisyon olmadığını belirtti.
Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında 17 Mart Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Balıkesirli Briççiler Adana'da düzenlenecek olan 2024 Okay Gür Türkiye Kış Açık Takımlar Briç Şampiyonasına katılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası biletleri için "Yeniden Satış Platformu" açıldığını duyurdu.
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