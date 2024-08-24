Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe maçıyla ilgili suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe maçıyla ilgili suç duyurusunda bulundu

Süper Lig'in 2'nci haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın öncesi, sırası ve sonrasında yaşanan tüm olaylar çerçevesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 54 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

24.08.2024 14:31
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Süper Lig'in 2'nci haftasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın öncesi, sırası ve sonrasında yaşanan tüm olaylar çerçevesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 54 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın, Trendyol Süper Ligin 2. haftasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı müsabakanın öncesi, sırası ve sonrasında yaşanan tüm olaylar çerçevesinde Kulübümüz ve Başkanımız tarafından 54 kişi hakkında suç duyurusu yapılmıştır. Bu suç duyuruları çerçevesinde bazı şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulanırken bir kısım şüphelilere ise 6222 sayılı kanun kapsamında işlem yapılmış ve tedbir kararları uygulanmıştır. Konu ile ilgili ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde de görüşmeler dikkatle yapılmakta ve süreç takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe maçıyla ilgili suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

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