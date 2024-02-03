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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sadettin Saran'ın aday olmak istemediğini ve devam etmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sadettin Saran'ın aday olmak istemediğini ve devam etmesi gerektiğini söyledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sadettin Saran\'ın aday olmak istemediğini ve devam etmesi gerektiğini söyledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sadettin Saran'ın kendisinin aday olmak istemediğini ve bir dönem daha devam etmesi gerektiğini söylediğini açıkladı. Koç, aday olmayı düşünmediğini belirtti ve Saran'ın aday olmasının iyi olacağını ifade etti. İmzaların toplanması gerektiğini ise kendilerinin söylediğini belirtti.

03.02.2024 14:42
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Sadettin Saran, benim bir dönem daha devam etmem gerektiğini ve kendisinin aday olmak istemediğini söyledi. Ben de devam etmeyi düşünmediğimi ve aday olmasının iyi olacağını söyledim. İmzayı toplamasının gerekli olduğunu biz söyledik." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sadettin Saran'ın aday olmak istemediğini ve devam etmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sadettin Saran'ın aday olmak istemediğini ve devam etmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika
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