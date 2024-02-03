Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sadettin Saran\'ın aday olmak istemediğini ve devam etmesi gerektiğini söyledi

Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Sadettin Saran, benim bir dönem daha devam etmem gerektiğini ve kendisinin aday olmak istemediğini söyledi. Ben de devam etmeyi düşünmediğimi ve aday olmasının iyi olacağını söyledim. İmzayı toplamasının gerekli olduğunu biz söyledik." - İSTANBUL