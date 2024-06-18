Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şampiyonluk İçin Enerji Harcamalıyız - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şampiyonluk İçin Enerji Harcamalıyız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geleneksel bayramlaşma töreninde yaptığı açıklamada, kulübün büyüklüğünü vurgulayarak, enerjilerini başkalarını ittire ittire şampiyon yapan sisteme harcamaları gerektiğini söyledi. Ayrıca, seçim sonrası oluşan olumlu havanın sezon boyunca devam etmesi temennisinde bulundu.

18.06.2024 16:07
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bütün enerjimizi başkalarını ittire ittire şampiyon yapan sistem için kullanalım. İnşallah bu sezon, seçimden sonra oluşan hava Fenerbahçe'de hakim olur" dedi.

Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Çok sayıda sarı-lacivertli üyenin katıldığı kutlamanın sonunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Herkesin bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Koç, "Milli takımımız önemli bir maça çıkıyor. 1. veya 2. olarak bir sonraki tura geçeriz umarım. Bunu yapacak kadro kalitemiz var. Allah onlara şans versin. İnşallah ikinci bir bayramı bu akşam kutlarız. Yüzücülerimizi kutluyorum. Fenerbahçe'nin adı geçmedi bu başarılarda. Basketbol takımımızı da kutlarım. Hocamız ilk senesinde kadroya kendi kurmamasına rağmen şampiyon oldu. Sonraki sezonda daha iyisini yapacaktır" diye konuştu.

"Bütün enerjimizi başkalarını ittire ittire şampiyon yapan sistem için kullanalım"

Kulüpte olumlu bir hava oluştuğunu ve seçimden sonraki havanın sezon içinde de sürmesi gerektiğini söyleyen Başkan Koç, "Fenerbahçe'nin büyüklüğü ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Son 2-3 hafta bunu gördük. Fenerbahçe bir hoca getirir ve şampiyonluk unutulur. İki Fenerbahçe başkan adayı canlı yayına çıkar ve Türkiye tarihinde görülmemiş reytinglere ulaşılır. Ligler biter, kulüpler ve yöneticiler işlerine bakarlar. Nitekim bir rakibimiz var ki başkanı patolojik vaka. Hocası ve başkanının her lafı Fenerbahçe. Bunun kıymetini bilelim. Bütün enerjimizi başkalarını ittire ittire şampiyon yapan sistem için kullanalım. İnşallah bu sezon seçimden sonra oluşan hava Fenerbahçe'de hakim olur" ifadelerini kullandı.

"Gazetede çıkan isimlere itibar etmeyin"

Son olarak yeni sezon öncesi bilgilendirmede bulunan Ali Koç, "Hocamız birkaç gün sonra geliyor. Çalışmalarımız da devam ediyor. Gazetede çıkan isimlere itibar etmeyin. Bizden haber bekleyin. Transfer piyasası hareketli değil. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra piyasa hareketlenir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şampiyonluk İçin Enerji Harcamalıyız - Son Dakika

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