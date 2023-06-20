Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Taraftarın Arda Güler İçin Sadece 'Arda' Demesine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Taraftarın Arda Güler İçin Sadece 'Arda' Demesine Tepki Gösterdi

20.06.2023 22:24

Fenerbahçe'nin yeni sezon forma tanıtımında Arda Güler'e sadece 'Arda' diyen genç bir taraftara tepki gösteren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Arda Ağabey oğlum' dedi. Tanıtıma katılan Koç ve Güler, basketbol oynadı.

Fenerbahçe'nin yeni sezon forma tanıtımında Arda Güler'den yaşça küçük olan bir taraftarın genç yıldıza "Arda" diye hitap etmesine kızan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir hayli sinirlendi.

YENİ FORMALAR TANITILDI

Fenerbahçe, gelecek sezon giyilecek formalarını tanıttı. Tanıtıma katılan başkan Ali Koç ve genç yıldızı Arda Güler, stadın içinde bulunan basketbol sahasında basketbol oynadı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarın Arda Güler'e hitap tarzına kızdı

"ARDA AĞABEY OĞLUM"

Tanıtım sırasında genç bir taraftarla Ali Koç arasında ise ilginç bir diyalog yaşandı. Yaşça Arda Güler'den küçük bir taraftar, "Arda'ya bir şey olmasın" ifadelerini kullandı. Taraftarın bu cümlesini duyan Fenerbahçe Başkanı, genç taraftarı"Arda Ağabey oğlum" diyerek uyardı.

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Arda Güler, Ali Koç, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Taraftarın Arda Güler İçin Sadece 'Arda' Demesine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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