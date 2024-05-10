Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TVF'nin stratejilerinin meyvesini verdiğini söyledi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TVF'nin stratejilerinin meyvesini verdiğini söyledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TVF\'nin stratejilerinin meyvesini verdiğini söyledi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) stratejilerinin meyvesini verdiğini belirtti. Ali Koç, kadın voleybolunun kalitesini gösteren yüksek rekabetin olduğunu ve bu başarıların tesadüfi olmadığını ifade etti. Ayrıca, erkek takımının da olimpiyat kotası almasını umut ettiğini dile getirdi. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise gelecek yıllarda da büyük zaferler elde etmek için mücadele edeceklerini vurguladı.

10.05.2024 22:31
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) stratejilerinin meyvesini verdiğini söyledi.

Milli takım sezonunun başlaması öncesi TVF'nin Divan Kuruçeşme'de organize ettiği geceye katılan Ali Koç, "Kulüp bazında biz de başarılı bir dönem yaşadık. Kulüp bazında kadınlarda yüksek bir rekabet var. Bu da Türkiye'deki kadın voleybolunun kalitesini gösteriyor. Hep kadın voleybol konuşuyoruz, olağanüstü 2023 geçirdik. Buraya gelmek zor, burada kalmak daha da zor. İnşallah bu başarıların üstüne koyarak devam ederiz. Bu tesadüfi bir başarı değil. Kadın voleybol ekosistemi, İsviçre saati gibi çok iyi çalışıyor. Başkanımızın ve yönetim kurulunu tebrik etmek istiyorum. Kulüp başkanı olarak federasyonla nasıl ilişkiler kurulduğunu, federasyonun kulüplere nasıl yaklaştığını biliyorum. Daha da önemlisi sadece kulüplere değil çocuklara kadar bir yol haritası ve stratejileri var." diye konuştu.

Erkek takımının da olimpiyat kotası almasını ümit ettiğini söyleyen Koç, "Bu meyve verdikçe takımlarımızın ve milli takımın oyuncu havuzu çok çok gelişecek. O yüzden kadınlarımız aynı şekilde başarılarının üstüne koyarak devam ederler. Erkek voleybolda da başarılar gelmeye başladı. Sayın Başkan birkaç sene önce bana, erkek voleybolda neler yapmak istediğini anlatmıştı. Adım adım onlar da gerçekleşmeye başladı. Belki onlar da bu sene birkaç ülkede oluruz, hem kadın hem erkek takımı olimpiyatlara giden. İnşallah erkekler de kotayı alırlar. Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak federasyonu tebrik ediyorum. Çorbada bizim de tuzumuz varsa ne ala." ifadelerini kullandı.

Üstündağ: "En iyi sonuçlarla Paris'ten de Milletler Ligi'nden de dönmek için gayret sarf edeceğiz"

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise şunları kaydetti:

"Muhteşem bir 2023 yılını geride bıraktık. Yine çok güzel bir yıl geçirmek için Ali Koç başkanın ev sahipliğinde bir araya geldik. 2024'te de beklenti yüksek, çıta yüksek. Çok büyük zaferler elde ettik. Hiçbir ülkeye nasip olmayan bir senede 3 kupa kazandık. Bunun tesadüf olmadığını göstermek için sürdürülebilir olması için de bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Ekibime ve bütün camiama güveniyorum. En iyi sonuçlarla Paris'ten de Milletler Ligi'nden de dönmek için gayret sarf edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TVF'nin stratejilerinin meyvesini verdiğini söyledi - Son Dakika

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