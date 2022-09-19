Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den bomba sözler: İnşallah şampiyon olacağız, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da - Son Dakika
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den bomba sözler: İnşallah şampiyon olacağız, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da

19.09.2022 14:34

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi, katıldıkları bir düğünde oğlu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oğlu Ali Koç'un çok yorulduğunu belirten Çiğdem Simavi, "İnşallah şampiyon olacağız da, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u 5-0 yenerek milli araya 3 puanla gitti. Sezon başında Jorge Jesus'u takımın başına getiren ve yaptığı transferlerle taraftarın kredisini yeniden kazanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için annesi Çiğdem Simavi yorumlarda bulundu.

"ÇOK YORULUYOR"

Katıldıkları bir düğünde Ali Koç için Beyaz TV'ye açıklama yapan Çiğdem Simavi, oğlunun çok yorulduğunu ifade etti. Simavi yaptığı açıklamada, "Ali, çocukluğundan beri çok özeldir. Çok üzülüyorum, çok yoruluyor. İnşallah şampiyon olacağız da, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

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