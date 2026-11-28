Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yarın dernek başkanlarını basına kapalı dinleyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yarın dernek başkanlarıyla Faruk Ilgaz Tesisleri'nde basına kapalı görüşecek. Yıldırım, dernek başkanlarının görüş ve beklentilerini dinleyecek; katkıların artırılması ve camia dayanışması için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yarın sarı-lacivertli camianın dernek başkanlarıyla bir araya gelecek.
Kulübün açıklamasına göre Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantı, basına kapalı olacak.
Yıldırım, söz konusu buluşmada dernek başkanlarının görüş, öneri ve beklentilerini doğrudan dinleyecek.
Etkinlikte derneklerin kulübe katkılarının artırılması ve sarı-lacivertli camianın dayanışmasının güçlendirilmesi adına atılabilecek adımlar değerlendirilecek.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?