Fenerbahçe Basketbol takımının maskotu Yellow, Olympiakos'un serbest atış attığı sırada yaptıklarıyla sayıyı atmasına engel oldu

Euroleague play-off çeyrek final serisi 4. maçında Fenerbahçe ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 73-69 kazanarak seriyi 2-2'ye getiren sarı-lacivertlilerde maskot "Yellow" maçın önüne geçti.
Fenerbahçe Beko'nun maskotu Yellow, Olympiakos maçında yaptıklarıyla sarı-lacivertli taraftarları coşturdu. Yellow'un özellikle Olympiakos'un serbest atış kullandığı sırada salonun yarısını koşarak rakibin dikkatini dağıttığı anlar sosyal medyada viral oldu.
Sosyal medyada Fenerbahçe Beko'nun maskotu Yellow ile ilgili binlerce yorum yapıldı. Sarı-lacivertliler, futbol takımının da böyle bir maskota ihtiyacı olduğunu belirterek yönetime çağrıda bulundu.
Fenerbahçe Beko'nun maskotu Yellow:
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