Fenerbahçe Beko 12. Şampiyonluğunu Elde Etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko 12. Şampiyonluğunu Elde Etti

25.06.2025 23:05
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Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi finalinde Beşiktaş'ı 84-68 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali 5. maçında Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yenerek seriyi 4-1 kazanan Fenerbahçe Beko, şampiyonluğa ulaştı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan derbiye 13-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş karşısında çabuk toparlanan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 21-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte iyi oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 48-40 üstün gitti.

Mücadelenin ikinci yarısında oyunun kontrolünü eline geçiren sarı-lacivertli takım, üçüncü periyodunu 69-54 önde geçtiği karşılaşmadan 84-68 galip ayrıldı ve seriyi 4-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe, 12. şampiyonluğunu elde etti

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 3'ü son 4 sezonda olmak üzere 12. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025'te kupayı müzesine götürdü.

Sezonu 3 kupayla tamamladı

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda 3 şampiyonluk elde etti.

Türkiye Kupası finali ile Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş Fibabanka'ya üstünlük kurarak mutlu sona ulaşan sarı-lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi'nde ise Fransa temsilcisi Monaco'yu mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe Beko, 2014-2015'ten bu yana Avrupa basketbolunda aynı sezonda Avrupa (Bir numaralı organizasyon), lig ve kupa şampiyonlukları yaşayan ilk takım oldu.

İspanya ekibi Real Madrid, 2014-2015 sezonunda THY Avrupa Ligi, İspanya Ligi ve İspanya Kupası'nı kazanarak bu başarıya imza atmıştı.

Başantrenör Jasikevicius'un 17. şampiyonluğu

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicus, 17. şampiyonluğunu yaşadı.

Kariyerinde Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe'de görev yapan Litvanyalı çalıştırıcı, bir THY Avrupa Ligi, 2'şer Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası, İspanya Basketbol Ligi ve İspanya Kupası, 5 Litvanya Ligi ile 3 Litvanya Kupası şampiyonlukları elde etti.

Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde de kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok şampiyonluk kazanmıştı.

84 maçta 67 galibiyet

Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 84 karşılaşmanın 67'sini kazandı.

Sarı-lacivertliler, Basketbol Süper Ligi'nde 41, THY Avrupa Ligi'nde 39, Türkiye Kupası'nda 3 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1 maça çıktı.

Bu müsabakalarda 67 galibiyet ve 17 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, yüzde 79,7 galibiyet oranı yakaladı.

Şampiyonlar

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle:

SezonŞampiyon
1966-1967Altınordu
1967-1968İTÜ
1968-1969Galatasaray
1969-1970İTÜ
1970-1971İTÜ
1971-1972İTÜ
1972-1973İTÜ
1973-1974Muhafızgücü
1974-1975Beşiktaş
1975-1976Eczacıbaşı
1976-1977Eczacıbaşı
1977-1978Eczacıbaşı
1978-1979Efes Pilsen
1979-1980Eczacıbaşı
1980-1981Eczacıbaşı
1981-1982Eczacıbaşı
1982-1983Efes Pilsen
1983-1984Efes Pilsen
1984-1985Galatasaray
1985-1986Galatasaray
1986-1987Karşıyaka
1987-1988Eczacıbaşı
1988-1989Eczacıbaşı
1989-1990Galatasaray
1990-1991Fenerbahçe
1991-1992Efes Pilsen
1992-1993Efes Pilsen
1993-1994Efes Pilsen
1994-1995Ülkerspor
1995-1996Efes Pilsen
1996-1997Efes Pilsen
1997-1998Ülkerspor
1998-1999TOFAŞ
1999-2000TOFAŞ
2000-2001Ülkerspor
2001-2002Efes Pilsen
2002-2003Efes Pilsen
2003-2004Efes Pilsen
2004-2005Efes Pilsen
2005-2006Ülkerspor
2006-2007Fenerbahçe Ülker
2007-2008Fenerbahçe Ülker
2008-2009Efes Pilsen
2009-2010Fenerbahçe Ülker
2010-2011Fenerbahçe Ülker
2011-2012Beşiktaş Milangaz
2012-2013Galatasaray Medical Park
2013-2014Fenerbahçe Ülker
2014-2015Pınar Karşıyaka
2015-2016Fenerbahçe Ülker
2016-2017Fenerbahçe
2017-2018Fenerbahçe Doğuş
2018-2019Anadolu Efes
2019-2020Tamamlanamadı
2020-2021Anadolu Efes
2021-2022Fenerbahçe Beko
2022-2023Anadolu Efes
2023-2024Fenerbahçe Beko
2024-2025Fenerbahçe Beko

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko 12. Şampiyonluğunu Elde Etti - Son Dakika

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