Fenerbahçe Beko 12. Şampiyonluğunu Elde Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali 5. maçında Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yenerek seriyi 4-1 kazanan Fenerbahçe Beko, şampiyonluğa ulaştı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan derbiye 13-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş karşısında çabuk toparlanan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 21-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte iyi oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 48-40 üstün gitti.

Mücadelenin ikinci yarısında oyunun kontrolünü eline geçiren sarı-lacivertli takım, üçüncü periyodunu 69-54 önde geçtiği karşılaşmadan 84-68 galip ayrıldı ve seriyi 4-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe, 12. şampiyonluğunu elde etti

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 3'ü son 4 sezonda olmak üzere 12. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025'te kupayı müzesine götürdü.

Sezonu 3 kupayla tamamladı

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda 3 şampiyonluk elde etti.

Türkiye Kupası finali ile Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş Fibabanka'ya üstünlük kurarak mutlu sona ulaşan sarı-lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi'nde ise Fransa temsilcisi Monaco'yu mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe Beko, 2014-2015'ten bu yana Avrupa basketbolunda aynı sezonda Avrupa (Bir numaralı organizasyon), lig ve kupa şampiyonlukları yaşayan ilk takım oldu.

İspanya ekibi Real Madrid, 2014-2015 sezonunda THY Avrupa Ligi, İspanya Ligi ve İspanya Kupası'nı kazanarak bu başarıya imza atmıştı.

Başantrenör Jasikevicius'un 17. şampiyonluğu

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicus, 17. şampiyonluğunu yaşadı.

Kariyerinde Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe'de görev yapan Litvanyalı çalıştırıcı, bir THY Avrupa Ligi, 2'şer Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası, İspanya Basketbol Ligi ve İspanya Kupası, 5 Litvanya Ligi ile 3 Litvanya Kupası şampiyonlukları elde etti.

Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde de kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok şampiyonluk kazanmıştı.

84 maçta 67 galibiyet

Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 84 karşılaşmanın 67'sini kazandı.

Sarı-lacivertliler, Basketbol Süper Ligi'nde 41, THY Avrupa Ligi'nde 39, Türkiye Kupası'nda 3 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1 maça çıktı.

Bu müsabakalarda 67 galibiyet ve 17 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, yüzde 79,7 galibiyet oranı yakaladı.

Şampiyonlar

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle:

Sezon Şampiyon 1966-1967 Altınordu 1967-1968 İTÜ 1968-1969 Galatasaray 1969-1970 İTÜ 1970-1971 İTÜ 1971-1972 İTÜ 1972-1973 İTÜ 1973-1974 Muhafızgücü 1974-1975 Beşiktaş 1975-1976 Eczacıbaşı 1976-1977 Eczacıbaşı 1977-1978 Eczacıbaşı 1978-1979 Efes Pilsen 1979-1980 Eczacıbaşı 1980-1981 Eczacıbaşı 1981-1982 Eczacıbaşı 1982-1983 Efes Pilsen 1983-1984 Efes Pilsen 1984-1985 Galatasaray 1985-1986 Galatasaray 1986-1987 Karşıyaka 1987-1988 Eczacıbaşı 1988-1989 Eczacıbaşı 1989-1990 Galatasaray 1990-1991 Fenerbahçe 1991-1992 Efes Pilsen 1992-1993 Efes Pilsen 1993-1994 Efes Pilsen 1994-1995 Ülkerspor 1995-1996 Efes Pilsen 1996-1997 Efes Pilsen 1997-1998 Ülkerspor 1998-1999 TOFAŞ 1999-2000 TOFAŞ 2000-2001 Ülkerspor 2001-2002 Efes Pilsen 2002-2003 Efes Pilsen 2003-2004 Efes Pilsen 2004-2005 Efes Pilsen 2005-2006 Ülkerspor 2006-2007 Fenerbahçe Ülker 2007-2008 Fenerbahçe Ülker 2008-2009 Efes Pilsen 2009-2010 Fenerbahçe Ülker 2010-2011 Fenerbahçe Ülker 2011-2012 Beşiktaş Milangaz 2012-2013 Galatasaray Medical Park 2013-2014 Fenerbahçe Ülker 2014-2015 Pınar Karşıyaka 2015-2016 Fenerbahçe Ülker 2016-2017 Fenerbahçe 2017-2018 Fenerbahçe Doğuş 2018-2019 Anadolu Efes 2019-2020 Tamamlanamadı 2020-2021 Anadolu Efes 2021-2022 Fenerbahçe Beko 2022-2023 Anadolu Efes 2023-2024 Fenerbahçe Beko 2024-2025 Fenerbahçe Beko

Kaynak: AA