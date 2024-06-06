Fenerbahçe Beko, A. Efes'i mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı A. Efes'i 85-74'lük skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi ilk maçında A. Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Efes, müsabakaya Larkin, Doğuş Özdemioğlu, Clyburn, Ercan Osmani ve Oturu ilk beşiyle başladı. Fenerbahçe Beko ise Calathes, Wilbekin, Pierre, Hayes-Davis ve Papagiannis beşiyle parkeye çıktı.

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin ilk 5 dakikası 12-12 eşitlikle geçilirken Fenerbahçe, Hayes-Davis'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle farkı 6 sayıya çıkardı (14-20). İlk periyodun son dakikalarında iki takım da hücumda etkili olamayınca çeyrek, 22-16 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyreğin başında Efes, Larkin, Clyburn ve Ercan Osmani'nin sayılarıyla öne geçmeyi başardı (25-24). Savunmada etili bir performans sergileyen Fenerbahçe, Calathes ve Pierre'nin sayılarıyla periyodun bitimine 5 dakika 53 saniye kala farkı yeniden 6 sayıya çıkardı (25-31). Kalan dakikalarda savunmanın yanı sıra hücumda da üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, devreye 15 sayı farkla 51-36 önde girdi.

Üçüncü periyodun ilk dakikalarında Fenerbahçe, Hayes-Davis'in sayılarıyla farkı 20 sayıya yükseltirken Efes, Oturu'nun pota altından, Ercan Osmani'nin de dış sahadan bulduğu basketlerle karşılık verdi (45-61). Periyotun bitimine 2 dakika 8 saniye kala Fenerbahçe, Pierre, Papagiannis ve Tarık Biberoviç'in sayılarıyla skoru 71-48'e taşırken, periyodu da 71-51 önde kapattı. Sarı-lacivertliler, son çeyreğe Tarık Biberoviç ve Pierre'nin kaydettiği sayılarla başladı. Hücumda bulduğu pozisyonları değerlendiren Efes, bitime 7 dakika kala farkı 18 sayıya indirdi (58-75). Çeyreğin son dakikaları karşılıklı sayılarla geçilirken Fenerbahçe, oyun üstünlüğünü elinde tuttu ve mücadeleden 85-74'lük skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi'nde 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe'de 28 sayıyla oynayan Nigel Hayes-Davis, galibiyetin mimarı olurken, Pierre 16, Tarık Biberoviç de 10 sayıyla katkı verdi. A. Efes'te ise Ercan Osmani'nin 18, Larkin ve Oturu'nun 16'şar sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Final serisinin ikinci maçı, 8 Haziran Cumartesi günü yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım, Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu şampiyonu olacak.

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Şahin, Ziya Özorhon

A. Efes: Larkin 16, Beaubois 6, Salih Altuntaş, Melih Tunca, Rıdvan Öncel, Clyburn 4, Doğuş Özdemiroğlu 3, Can Yıldızlı, Ercan Osmani 18, Oturu 16, Erkan Yılmaz 4, Willis 7

Başantrenör: Tomislav Mijatovac

Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen, Şehmus Hazer 4, Wilbekin 6, Sertaç Şanlı 7, Ömer Ege Ziyaettin, Papagiannis 4, Melih Mahmutoğlu 2, Hayes-Davis 28, Tarık Biberoviç 10, Emre Ekşioğlu, Pierre 16, Calathes 8

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 22-16 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 51-36 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 71-51 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL