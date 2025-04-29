Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague play-off üçüncü maçında Paris Basketbol'a konuk oldu. Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 20-18'lik skorla önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de üstünlüğünü devam eden Fenerbahçe Beko soyunma odasına 46-40'lık üstünlükle girdi.
Dördüncü çeyreğe 63-61 önde giren temsilcimiz, dördüncü çeyrekte farkı 7 sayıya kadar çıkartsa da Paris Basket eşitliği yakaladı. Normal süresi 80-80'lik skorla tamamlanan mücadelede uzatmaya gidildi.
Uzatmalara giden maçı sarı lacivertli temsilcimiz 98-88 kazandı.
Bu skorla seriyi 3-0'a getiren Fenerbahçe Beko, adını Final Four'a yazdırdı.
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