Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor\'u 81-59 mağlup etti

Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda Türk sporcular 92 madalya kazandı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda Türk sporcular, 30'u altın, 35'i gümüş, 27'si bronz olmak üzere toplamda 92 madalya kazandı. Yüzmede üç dünya rekoru kırıldı ve atletizm ile judo milli takımlarımız dünya şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara teşekkür edildi.