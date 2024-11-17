Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 86-72 Mağlup Etti

Spor

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik, Uğur Akyıldız

FENERBAHÇE BEKO: Hayes-Davis 13, Colson 2, Zagars 19, Emre Ekşioğlu 6, Sertaç Şanlı 2, Mays 6, Melli 14, Tarık Biberovic 7, Birch 4, Guduric 13

ANADOLU EFES: Bryant 23, Erkan Yılmaz 2, Thompson 2, Oturu 18, Ercan Osmano 6, Willis 5, Nwora 9, Johnson 2, Doğuş Özdemiroğlu, Rıdvan Öncel 3, Poirier 2

1'İNCİ PERİYOT: 21-21

DEVRE: 49-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-50

Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Anadolu Efes'i 86-72 mağlup etti.

Dengeli bir oyun ve karşılıklı basketlerle geçen ilk periyot 21-21 eşitlikle sona erdi. İkinci periyotta Anadolu Efes'te Vincent Poirier kısa sürede sportmenlik dışı faul ve teknik faul alarak diskalifiye oldu. Bu periyotta etkinliğini artıran sarı-lacivertli ekip, ilk yarıyı 49-35 önde tamamladı. Üçüncü periyotta Fenerbahçe Beko farkı korurken son çeyreğe 67-50'lik skorla gidildi. Son periyotta konuk ekipte Elijah Bryant, hakem Emin Moğulkoç'a itirazı sebebiyle diskalifiye edildi. Mücadele Fenerbahçe Beko'nun 86-72'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 6 galibiyete ulaşırken; Anadolu Efes, ilk mağlubiyetini yaşadı.

Maçın en skorer ismi Anadolu Efes'te 23 sayı kaydeden Elijah Bryant oldu. Fenerbahçe Beko'da ise 19 sayı kaydeden Arturs Zagars, galibiyette önemli rol oynadı.

İRFAN CAN KAHVECİ MAÇI SALONDAN İZLEDİ

Sarı-lacivertli ekibin 29 yaşındaki futbolcusu İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe-Anadolu Efes maçını yerinden takip etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gelen İrfan Can Kahveci, basketbol takımına destek oldu.