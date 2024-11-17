Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 86-72 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 86-72 Mağlup Etti

Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 86-72'lik skorla yenerek 6. galibiyetini aldı. Maçta ilk periyot 21-21 eşitlikle sona ererken, Anadolu Efes'in oyuncusu Vincent Poirier ve Elijah Bryant, hakem kararlarına itirazlarından dolayı diskalifiye edildi.

17.11.2024 22:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik, Uğur Akyıldız

FENERBAHÇE BEKO: Hayes-Davis 13, Colson 2, Zagars 19, Emre Ekşioğlu 6, Sertaç Şanlı 2, Mays 6, Melli 14, Tarık Biberovic 7, Birch 4, Guduric 13

ANADOLU EFES: Bryant 23, Erkan Yılmaz 2, Thompson 2, Oturu 18, Ercan Osmano 6, Willis 5, Nwora 9, Johnson 2, Doğuş Özdemiroğlu, Rıdvan Öncel 3, Poirier 2

1'İNCİ PERİYOT: 21-21

DEVRE: 49-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-50

Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Anadolu Efes'i 86-72 mağlup etti.

Dengeli bir oyun ve karşılıklı basketlerle geçen ilk periyot 21-21 eşitlikle sona erdi. İkinci periyotta Anadolu Efes'te Vincent Poirier kısa sürede sportmenlik dışı faul ve teknik faul alarak diskalifiye oldu. Bu periyotta etkinliğini artıran sarı-lacivertli ekip, ilk yarıyı 49-35 önde tamamladı. Üçüncü periyotta Fenerbahçe Beko farkı korurken son çeyreğe 67-50'lik skorla gidildi. Son periyotta konuk ekipte Elijah Bryant, hakem Emin Moğulkoç'a itirazı sebebiyle diskalifiye edildi. Mücadele Fenerbahçe Beko'nun 86-72'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 6 galibiyete ulaşırken; Anadolu Efes, ilk mağlubiyetini yaşadı.

Maçın en skorer ismi Anadolu Efes'te 23 sayı kaydeden Elijah Bryant oldu. Fenerbahçe Beko'da ise 19 sayı kaydeden Arturs Zagars, galibiyette önemli rol oynadı.

İRFAN CAN KAHVECİ MAÇI SALONDAN İZLEDİ

Sarı-lacivertli ekibin 29 yaşındaki futbolcusu İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe-Anadolu Efes maçını yerinden takip etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gelen İrfan Can Kahveci, basketbol takımına destek oldu.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Basketbol, Futbol, Güncel, Efes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 86-72 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
23:14 Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş
22:16 ABD, Ukrayna’ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi
21:14 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’ndan skandal “Kürdistan“ çıkışı Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan skandal "Kürdistan" çıkışı
20:34 Malatya’da saman yüklü TIR devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı Malatya'da saman yüklü TIR devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı
12:53 Uzman çavuş pansiyonda başından vurulmuş halde ölü bulundu Uzman çavuş pansiyonda başından vurulmuş halde ölü bulundu
12:47 Erdoğan’dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun Erdoğan'dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun
12:14 Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından konkordato kararı Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından konkordato kararı
11:42 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak Yapay zekanın da bir tahmini var 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Yapay zekanın da bir tahmini var
11:31 RTÜK Başkanı’ndan son uyarı: İlke kararlarına uymazlarsa toptan yok ederiz RTÜK Başkanı'ndan son uyarı: İlke kararlarına uymazlarsa toptan yok ederiz
11:18 Yarın geceden itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Yarın geceden itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
10:25 2024 Kainat Güzellik Yarışması’nı Danimarkalı Victoria Theilvig kazandı 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nı Danimarkalı Victoria Theilvig kazandı
09:39 Bu hafta TBMM’ye geliyor Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak Bu hafta TBMM'ye geliyor! Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak
08:56 13 yaşındaki oğlunu AIDS’den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim 13 yaşındaki oğlunu AIDS'den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim
08:24 Kadın sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga Kadın sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 00:14:23. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 86-72 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.