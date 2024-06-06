Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i deplasmanda yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i deplasmanda yendi

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes\'i deplasmanda yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i deplasmanda 85-74 yenerek seride 1-0 öne geçti. Fenerbahçe Beko, maç boyunca üstün bir performans sergileyerek kontrolü elinde tuttu ve rakibinin geri dönüş yapmasına izin vermedi.

06.06.2024 22:45
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Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Şahin, Ziya Özorhon

Anadolu Efes: Larkin 16, Clyburn 4, Doğuş Özdemiroğlu 3, Ercan Osmani 18, Oturu 16, Beaubois 6, Erkan Yılmaz 4, Willis 7

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 6, Papagiannis 4, Hayes-Davis 28, Pierre 16, Calathes 8, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 4, Sertaç Şanlı 7, Melih Mahmutoğlu 2, Tarık Biberovic 10, Ömer Ege Ziyaettin, Mert Emre Ekşioğlu

1. Periyot: 16-22

Devre: 36-51

3. Periyot: 71-51

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i deplasmanda 85-74 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Maçın ilk dakikaları karşılıklı basketlere sahne olurken, dış atışlardaki basketleriyle oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 22-16 önde bitirdi.

Anadolu Efes ikinci periyodun başında üst üste bulduğu basketlerle skoru lehine çevirirken, kontrolü tekrar eline alan Fenerbahçe Beko, Hayes-Davis ve Sertaç Şanlı'nın sayılarıyla 10 sayılık (32-42) fark yakaladı. Skor üretmekte zorlanan rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına da 51-36 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe Hayes-Davis'in sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Beko, farkı 20 sayıya (36-56) çıkardı. Sert alan savunmasıyla Anadolu Efes'i dış atışlara yönlendiren sarı-lacivertliler, farkın kapanmasına izin vermedi ve üçüncü çeyreği 71-51 üstün tamamladı.

Son periyotta da kontrolü elinde bulunduran Fenerbahçe Beko, farkı eritmeye çalışan rakibinin geri dönüş yapmasına izin vermedi ve müsabakadan 85-74 galip ayrıldı.

Serinin ikinci maçı, 8 Haziran Cumartesi günü aynı salonda oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i deplasmanda yendi - Son Dakika

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