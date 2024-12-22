Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir'i Yendi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir'i Yendi

Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 82-70 mağlup ederek 11. maçında 10. galibiyetini aldı.

22.12.2024 23:16
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Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Şahin, Mesut Öztürk

Bahçeşehir Koleji: Smith 9, Egehan Arna 5, Odiase 13, Cavanaugh 2, Bouteille 23, Massinburg 9, Furkan Haltalı 4, Simonovic 3, Göktuğ Baş 2, Can Maxim Mutaf

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 9, Tarık Biberovic, Hall 11, Melli 7, Birch 2, Sertaç Şanlı 16, Guduric 14, Metecan Birsen 9, Mays 6, Colson 8, Erten Gazi, Mert Emre Ekşioğlu

1. Periyot: 16-23

Devre: 34-44

3. Periyot: 49-63

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 82-70 mağlup etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabaka, Melih Mahmutoğlu ve Egehan Arna'nın karşılıklı 3 sayılık basketleriyle başladı.

Fenerbahçe Beko, savunmada Melli'yle etkili olurken, hücumda da Melih Mahmutoğlu ve Hall'un sayılarıyla televizyon molasına 14-8'lik üstünlükle girdi.

Sarı-lacivertli ekip, mola dönüşünde Sertaç Şanlı'nın 3 sayılık basketiyle farkı 9 sayıya çıkardı: 8-17.

Kalan süre karşılıklı basketlerle geçilirken Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 23-16 önde tamamladı.

İkinci periyotta Bahçeşehir Koleji'nde Smith ve Cavanaugh, Fenerbahçe Beko'da da Sertaç Şanlı ve Mays'in sayıları skoru 30-23 yaptı.

Televizyon molasının ardından Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketiyle fark 10 sayıya çıktı: 25-35. Bahçeşehir Koleji, Bouteille ve Smith'in sayılarıyla skoru 35-29'a getirirken üst üste 2 hücumdan boş dönen Fenerbahçe Beko, molaya gitti.

Guduric'in 3 sayılık basketinin ardından teknik faul ve pota altından üst üste 6 sayı üreten sarı-lacivertliler, farkı da 12 sayıya çıkardı: 29-41.

Bouteille ve Odiesa'nin basketlerine Guduric'in turnikesiyle cevap veren Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 44-34 üstün gitti.

İkinci devreye iki takım da top kayıplarıyla başladı. Çeyreğin ilk 4 dakikalık bölümü, isabetsiz atışlar ve hücum faullerle geçilirken her iki ekip de skor üretemedi.

Bahçeşehir Koleji'nde Bouteille'in 7 sayısına, Fenerbahçe Beko Melli ve Sertaç Şanlı'yla cevap verirken, çeyreğin ilk 6 dakikalık bölümü sarı-lacivertlilerin 50-41'lik üstünlüğüyle geçildi.

Kalan sürede Fenerbahçe Beko, hücumda daha etkili görüntü çizerken son bölüme de 63-49 önde girdi.

Son periyoda Bahçeşehir Koleji pota altı sayılarıyla başlarken Fenerbahçe Beko ise üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle farkı 21'e çıkardı: 53-74.

Maçın kalanında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius rotasyona giderken, Bahçeşehir Koleji de bu süreçte farkı eritmeye çalıştı. Müsabaka, sarı-lacivertli ekibin 12 sayılık üstünlüğüyle sonuçlandı: 70-82.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 11. maçında 10. galibiyetini elde ederken Bahçeşehir Koleji de 5. kez kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir'i Yendi - Son Dakika

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