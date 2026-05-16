Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji\'ni Yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'in 30. ve son hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 96-86 mağlup etti. Sarı-lacivertliler normal sezonu lider tamamladı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi
Bahçeşehir Koleji: Matt Mitchell 4, Calep Homesley 16, Tyler Cavanaugh 3, Furkan Haltalı 4, Jordan Ford 5, Mateusz Ponitka 15, Williams 18, İsmet Akpınar 3, Hunter Hale 10, Göktüğ Baş 8
Başantrenör: Marko Barac
Fenerbahçe Beko: Tarık Biberovic 14, Nicolo Melli 5, Devon Hall 16, Khem Birch 4, Talen Horton Tucker 7, Nando de Colo 10, Wade Baldwin 14, Chris Silva 17, Metecan Birsen 6, Onuralp Bitim 3, Emre Ekşioğlu
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 23-22 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 48-40 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 65-56 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL
