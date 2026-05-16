Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni Yendi

16.05.2026 17:59
Fenerbahçe Beko, Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni 96-86'lık skorla mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi

Bahçeşehir Koleji: Ford 5, Homesley 16, Mitchell 4, Furkan Haltalı 4, Cavanaugh 3, Ponitka 15, İsmet Akpınar 3, Williams 18, Göktuğ Baş 8, Hale 10

Fenerbahçe Beko: Melli 5, Horton-Tucker 7, Biberovic 14, Hall 16, Birch 4, Metecan Birsen 6, Baldwin 14, Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu, de Colo 10, Onuralp Bitim 3, Silva 17

1. Periyot: 22-23

Devre: 40-48

3. Periyot: 56-65

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 96-86 yendi.

