Salon: Palau Blaugrana
Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Rain Peerandi (Estonya), Steve Bittner (Almanya)
Barcelona: Punter 25, Anderson 18, Vesely 2, Satoransky 5, Parker 15, Sarr, Brizuela 11, Hernangomez 4, Nunez 4, Abrines 2, Parra 4
Fenerbahçe Beko: Baldwin 4, Hayes-Davis 7, Hall 9, Colson 15, Birch 8, Melli 3, Sertaç Şanlı 2, Mays 8, Biberovic 4, Guduric 3, Mert Ekşioğlu
1. Periyot: 20-12
Devre: 44-37
3. Periyot: 65-53
THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Barcelona ekibine 90-63 yenildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya Yenildi - Son Dakika
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