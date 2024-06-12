Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes'i 80-72 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play- off final serisi dördüncü maçında rakibi Anadolu Efes'i mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Final serisinde mücadele eden Anadolu Efes'i de performansından dolayı kutluyor, her iki kulübümüze gelecek sezonda başarılar diliyorum."