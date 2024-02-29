Fenerbahçe Beko, Baskonia maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, Baskonia maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu

Fenerbahçe Beko, Baskonia maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Georgios Jasikevicius ve pivot Georgios Papagiannis, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında oynanacak Baskonia maçı öncesi zorlu bir mücadele beklediklerini ve iyi bir performans sergilemeleri gerektiğini belirtti.

29.02.2024 13:41  Güncelleme: 13:43
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Georgios Jasikevicius, THY Avrupa Ligi'nin (Euroleague) 27. haftasında yarın İstanbul'da oynanacak Baskonia karşılaşması öncesi değerlendirmede bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Jasikevicius, zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Bizim için çok önemli bir maç olacak. Baskonia play-off hedefi olan bir takım. Euroleague'de iki maçlık bir mağlubiyet serimiz var ve özellikle milli maç arası sonrası tekrar Euroleague moduna dönebilmemiz çok büyük önem taşıyacak. Elbette Baskonia çok tehlikeli bir hücum takımı. Howard ve McIntyre gibi çok etkili hücum oyuncuları var ve aynı zamanda birçok oyuncuları harika bir sezon geçiriyor. Sonuç olarak Euroleague'de her maç zordur ve bu da onlardan biri olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko'nun pivotu Georgios Papagiannis ise iç saha maçlarının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Euroleague sahnesine geri dönüyoruz. Baskonia kesinlikle bu maça hazır bir şekilde gelecektir ve biz de böyle iyi bir rakibe karşı kazanmak için çok iyi bir performans göstermemiz gerektiğini biliyoruz." şeklinde görüş bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Baskonia maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu - Son Dakika

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