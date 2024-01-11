Fenerbahçe Beko, Bayern Münih\'i uzatmada mağlup etti

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Carlos Peruga, Eduard Udyanskyy

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 6, Wilbekin 30, Pierre 15, Sestina 5, Papagiannis 2, Sertaç Şanlı 2, Biberovic 5, Dorsey 13, Madar, Guduric 8, Motley 12

BAYERN MÜNİH: Bolmaro 2, Edwards 7, Lucic 11, Brankovic 4, Booker 16, Obst 15, Francisco 21, Harris 8, Bonga 4, Weiler-Babb 3, Radoncic, Giffey

1'İNCİ PERİYOT: 22-22

İLK YARI: 38-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-59

NORMAL SÜRE: 81-81

5 FAUL: 44.50 Bolmaro (Bayern Münih)

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 21'inci hafta karşılaşmasında Alman ekibi Bayern Münih'i sahasında normal süresi 81-81 biten maçta uzatma bölümü sonucunda 98-91 mağlup ederek 13'üncü galibiyetini elde etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe, Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Dyshawn Pierre, Nate Sestina ve Georgios Papagiannis ilk 5'iyle başladı. Deplasman ekibinin ilk 5'i ise Leandro Bolmaro, Carsen Edwards, Vladimir Lucic, Danko Brankovic ve Devin Booker'dan oluştu. Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, ilk 5 oyuncularının tamamından skor bularak ilk 5 dakikayı çift haneli farkla önde geçti: 19-8. Kenardan gelen oyuncularının katkı vermesiyle oyunu dengeleyen Bayern Münih, farkı kapattı. Karşılaşmanın ilk periyodu 22-22 sona erdi.

İkinci periyotta iki takım da sayı bulmakta zorlanırken periyodun ilk 5 dakikasını sarı-lacivertli ekip, 28-26 önde geçti. Booker ve Motley'in karşılıklı sayılarıyla geçen kalan bölümde Bayern Münih, bitime 1 saniye kala Edwards'tan üç sayılık isabet buldu ve ilk yarıyı 38-39 önde tamamladı.

Üçüncü periyot karşılıklı sayılarla başlarken ev sahibi ekibin Wilbekin'den bulduğu sayılara, Alman ekibi Lucic ile cevap verdi ve 25'inci dakika 48-48 eşitlikle geçildi. Periyodun kalan bölümünde Harris'in sayılarıyla üstünlük kuran Bayern Münih, son periyoda 2 sayı farkla önde girdi: 57-59.

Son periyoda Biberovic ve Guduric'in üç sayılık isabetleriyle giren Fenerbahçe, bitime 7.31 kala farkı 5'e çıkardı: 66-61. Obst ve Francisco ile bulduğu isabetlerle Fenerbahçe'ye cevap veren Bayern Münih, bitime 5 dakika kala skoru tekrardan eşitledi: 72-72. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın son 43 saniyesine 78-78 eşitlikle girildi. Fenerbahçe, bitime 10 saniye kala Wilbekin ile üç sayılık isabet bularak öne geçti: 81-78. Bayern Münih, Wilbekin'in Francisco'ya atış halinde yaptığı faul sonrasında 3 serbest atış kazandı. Francisco'nun üç serbest atışta isabet bulmasının ardından Münih, skoru eşitledi: 81-81. Wilbekin, son topta isabet bulamayınca karşılaşma uzatma bölümüne gitti.

Uzatma bölümünde Pierre'in skorer oyunuyla rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe, son 1 dakikaya 90-84 önde girdi. Kalan bölümde farkı koruyan sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 98-91 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da 30 sayı kaydeden Scottie Wilbekin karşılaşmanın en skorer ismi olurken; deplasman ekibinde Sylvain Francisco 21 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.