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Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i uzatmada yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i uzatmada yendi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i uzatma bölümünde 98-91 yenerek galibiyet elde etti. Başantrenör Sarunas Jasikevicius, taraftarları ve oyuncuları kutladı. Jasikevicius, maçın zorlu geçtiğini ve her iki tarafın da kazanmayı hak ettiğini belirtti. Bayern Münih Başantrenörü Pablo Laso ise Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederek, maçın sonunu tecrübenin belirlediğini söyledi.

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih\'i uzatmada yendi
11.01.2024 - 23:55,  Güncelleme: 23:55
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Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i normal süresi 81-81 eşitlikle sona eren mücadelenin uzatma bölümünde 98-91 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, taraftarları ve oyuncuları galibiyetten dolayı kutladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jasikevicius, "Bu tarz bir maç olmasını bekliyorduk. Bayern Münih fiziksel ve sert oynayan bir takım. Sonuna kadar iki taraf da kazanmayı hak etti. Hücumda iyiydik ama savunmada istikrarlı değildik. İniş çıkışlarımız oldu. Çift maç haftasının ikinci maçıydı, kazandığımız için şanslıyız." ifadelerini kullandı.

Uzun şutörlerin büyük avantaj sağladığını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Herkese ihtiyacımız var. 90'dan fazla maç oynuyoruz, her zaman herkes hazır olmalı. Maçlarda uzun şutörler olması rüya gibi çünkü çok seçeneğiniz oluyor. Herkesin hazır olması ve katkıda bulunması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Laso: "İzlemek için daha güzel bir maçtı"

Bayern Münih Başantrenörü Pablo Laso, Fenerbahçe Beko'yu galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Oyuncularında yılbaşı nedeniyle mental ve fiziksel düşüş olduğunu dile getiren Laso, "Fenerbahçe Beko'yu galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. İzlemek için daha güzel bir maçtı. Mental ve fiziksel olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Fenerbahçe Beko'da tecrübeli oyuncular var. Çok iyi atışlar oldu. Açıkçası maçın sonunu tecrübe belirlemiş oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA
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