Fenerbahçe Beko, Bayern Münih\'i Yendi

Spor

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 9. haftasında Alman ekibi Bayern Münih'i 87-76 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Euroleague'de 7. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe, Euroleague'de Bayern Münih'i konuk ederken ilk yarıyı 35-30 önde tamamladı. Müsabakadan 87-76'lık skorla galip ayrılan sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis kaydettiği 25 sayıyla maçın en skoreri oldu. Devon Hall 12, Tarık Biberovic ile Bonzie Colson da 11'er sayıyla galibiyete katkı verdi. Konuk ekipte Devin Booker'ın 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Joseph Bissang (Fransa), Guido Giovannetti (İtalya)

Fenerbahçe: Nigel Hayes-Davis 25, Devon Hall 12, Arturs Zagars 2, Bonzie Colson 11, Khem Birch 2, Nicolo Melli 9, Sertaç Şanlı 7, Skylar Mays 2, Tarık Biberovic 11, Marko Guduric 6

Başantrenör: Saras Jasikevicius

Bayern Münih: Nick Weiler-Babb 7, Carsen Edwards 24, Johannes Voigtmann 2, Andreas Obst 6, Devin Booker 20, Oscar da Silva 10, Shabazz Napier 3, Ivan Kharchenkov, Elias Harris 4, Kevin Yebo

Başantrenör: Gordon Herbert

1. Periyot: 13-21 (Bayern Münih lehine)

Devre: 35-30 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 67-58 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL