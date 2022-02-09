Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ertelendi

THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında 11 Şubat Cuma günü yapılması gereken Fenerbahçe Beko- Bayern Münih müsabakası ertelendi.

Sarı-lacivertli erkek basketbol takımının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabakanın Alman temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Mücadelenin satın alınan biletlerine ilişkin gerekli bilgilendirmenin ilerleyen günlerde yapılacağı kaydedildi.