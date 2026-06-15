Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Beşiktaş'ı 93-68 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar
Fenerbahçe: Nicolo Melli 12, Talen Horton Tucker 16, Tarık Biberovic 10, Devon Hall 4, Khem Birch 5, Onuralp Bitim 11, Wade Baldwin 17, Mikael Jantunen 11, Nando de Colo 4, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu 3
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Beşiktaş: Jonah Mathews 8, Devon Dotson 7, Sertaç Şanlı 9, Anthony Brown 17, Matt Thomas 7, Vitto Brown 12, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 2, Conor Morgan 2, Canberk Kuş
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
1. Periyot: 23-18
Devre: 50-37
3. Periyot: 72-51
Ezeli rakipler arasında oynanan final serisi 2. maçını Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı birlikte izledi. Serinin 3. maçı 17 Haziran Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı 93-68 Yendi - Son Dakika
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