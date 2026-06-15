Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı 93-68 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı 93-68 Yendi

15.06.2026 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Play-off Final serisinde Beşiktaş'ı 93-68 mağlup ederek durumu 1-1'e getirdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Beşiktaş'ı 93-68 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar

Fenerbahçe: Nicolo Melli 12, Talen Horton Tucker 16, Tarık Biberovic 10, Devon Hall 4, Khem Birch 5, Onuralp Bitim 11, Wade Baldwin 17, Mikael Jantunen 11, Nando de Colo 4, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu 3

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Beşiktaş: Jonah Mathews 8, Devon Dotson 7, Sertaç Şanlı 9, Anthony Brown 17, Matt Thomas 7, Vitto Brown 12, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 2, Conor Morgan 2, Canberk Kuş

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 23-18

Devre: 50-37

3. Periyot: 72-51

Ezeli rakipler arasında oynanan final serisi 2. maçını Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı birlikte izledi. Serinin 3. maçı 17 Haziran Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Fenerbahçe, Beşiktaş, Yaşam, Oyun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı 93-68 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de atıyla gölete giren şahıs boğuldu Eskişehir'de atıyla gölete giren şahıs boğuldu
Mersin’de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu Mersin'de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu
Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek
İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı
İsveç’ten Dünya Kupası’na gol şov Tunus’u resmen parçaladılar İsveç'ten Dünya Kupası'na gol şov! Tunus'u resmen parçaladılar
Silivri Belediyesi’ne ’yolsuzluk’ soruşturması şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' soruşturması; şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

22:49
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in son görüntüleri ortaya çıktı
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı
21:54
İspanyol futbolcu Rafa Mir’e cinsel saldırı ve yaralama suçlarından 8.5 yıl hapis
İspanyol futbolcu Rafa Mir'e cinsel saldırı ve yaralama suçlarından 8.5 yıl hapis
21:49
Şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı
Şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı
21:46
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması
21:24
Hayatını kaybeden Ece İrtem’in Kızılcık Şerbeti ekibine veda ettiği anlar
Hayatını kaybeden Ece İrtem'in Kızılcık Şerbeti ekibine veda ettiği anlar
21:00
ABD’den İsrail’e: Lübnan’dan kademeli olarak çekil
ABD'den İsrail'e: Lübnan'dan kademeli olarak çekil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 23:16:26. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı 93-68 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.