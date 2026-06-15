Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı Yendi! Seride Durum 1-1 - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı Yendi! Seride Durum 1-1

15.06.2026 23:07
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Onuralp Bitim, takımlarının kupayı kazanacağına inandıklarını belirtti.

FENERBAHÇE Beko forması giyen Onuralp Bitim, "Öncelikle Fenerbahçe karakterini ortaya koyup hak ettiğimiz skoru aldığımız için mutluyum. Fakat kendi evimizde ilk maçı kazanmamız gerekiyordu. Şimdi seride 2 maç onların sahasında olacak. Bu seriyi orada bitirip kupayı kaldırabiliriz. Bugünkü oynadığımız oyunu oynarsak Fenerbahçe olarak hak ettiğimiz kupayı alacağımıza eminim" dedi.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş GAİN'i 93-68 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Beko'nun 27 yaşındaki basketbolcusu Onuralp Bitim basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyon olarak kupayı kazanacaklarına inandığını belirten Onuralp Bitim, "Öncelikle Fenerbahçe karakterini ortaya koyup hak ettiğimiz skoru aldığımız için mutluyum. Çok değerli bir antrenör ve takıma karşı oynuyoruz. Fakat kendi evimizde ilk maçı kazanmamız gerekiyordu. Şimdi seride 2 maç onların sahasında olacak. Tabii ki maç maç düşünmemiz gerekiyor. Bu seriyi orada bitirip kupayı kaldırabiliriz. Bugünkü oynadığımız oyunu oynarsak Fenerbahçe olarak hak ettiğimiz kupayı alacağımıza eminim" sözlerini kullandı.

'KENDİSİ BİZİMLE OLAMADI AMA SİSTEME BAĞLI KALDIK'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un maçta diskalifiye edildiğinin hatırlatılması üzerine Onuralp, "Tabii ki beklemediğimiz bir durumdu. Hepimiz o kadar profesyoneliz ki maçın içinde bazen taraftarların arasında bazen saha içi, saha dışında her şeye hazırlıklı durumdayız. Kenarda da koçun ekibi var. Bütün sene çalıştığımız için taktiklere hakimdik. Kendisi bizimle olamadı ama sisteme bağlı kaldık. Ama o kadar iyi takımız ki her şekilde galibiyeti almayı biliyoruz. Hangi duruma düşersek düşelim kazanmayı bilen bir Fenerbahçe var. Kendi evimizde olduğumuz için daha bir motive olduk" ifadelerini dile getirdi.

Kaynak: DHA

Onuralp Bitim, Fenerbahçe, Beşiktaş, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı Yendi! Seride Durum 1-1 - Son Dakika

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