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Fenerbahçe Beko, Bursa İnfo Yatırım'ı 97-90 mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Bursa İnfo Yatırım'ı 97-90 mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında evinde konuk ettiği Bursa İnfo Yatırım'ı 97-90'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Bursa İnfo Yatırım'da 31 sayıyla Jordan Mailk Floyd oldu. Fenerbahçe'de ise Yam Madar 25 sayı üretti. Bu sonuçla Sarı-lacivertliler, 11'inci galibiyetini elde ederken, Yeşil-beyazlılar ise 7'nci mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko, Bursa İnfo Yatırım\'ı 97-90 mağlup etti
30.12.2023 - 20:27,
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SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Fatih Güler

FENERBAHÇE BEKO: Biberovic 17, Melih Mahmutoğlu 11, Hayes, Sertaç Şanlı 4, Şehmus Hazer 10, Madar 25, Motley 17, Sestina 8, Mert Emre Ekşioğlu 3, Dorsey 2

BURSA İNFO YATIRIM: Brown 20, Michineau 8, Young 12, Hamilton 9, Sarper Mutaf 3, Floyd 31, Metin Türen 3, Ömer Utku Al 2, Ahmet Can Duran 2, Mehmet Nihat Atalan

1'İNCİ PERİYOT: 25-19

DEVRE: 44-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-74

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında evinde konuk ettiği Bursa İnfo Yatırım'ı 97-90'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Bursa İnfo Yatırım'da 31 sayıyla Jordan Mailk Floyd oldu. Fenerbahçe'de ise Yam Madar 25 sayı üretti. Bu sonuçla Sarı-lacivertliler, 11'inci galibiyetini elde ederken, Yeşil-beyazlılar ise 7'nci mağlubiyetini aldı.

Kaynak: DHA
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