Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece'yi Yendi

Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Uğur Akyıldız
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Van der Vuurst 8, Pipes 12, Muhaymin Mustafa 7, Gavrilovic 13, Bruinsma 5, Lecque 20, Pusica, Metin Türen, Can Kaan Turgut 4, Bandaogo 10, Doğan Şenli 6
Fenerbahçe Beko: Zagars 11, Boston 6, Tarık Biberovic 11, Jantunen 5, Silva 10, Bacot 12, James Metecan Birsen 2, Wilbekin, Horton-Tucker 9, Melih Mahmutoğlu 12, de Colo 13, Onuralp Bitim
1. Periyot: 25-22
Devre: 47-42
3. Periyot: 66-64
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 91-85 yendi.
Lider sarı-lacivertli takım üst üste 10'uncu, toplamda ise 20'nci galibiyetini aldı. Son sıradaki Büyükçekmece Basketbol da 19'uncu yenilgisini yaşadı.
