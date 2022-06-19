Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis dönemi - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis dönemi

19.06.2022 12:07
Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis dönemi

Fenerbahçe Beko, başantrenörlük görevi için Dimitris Itoudis ile üç yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, başantrenörlük görevi için Dimitris Itoudis ile üç yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko'da başantrenörlük görevine Dimitris Itoudis getirildi. Geçtiğimiz günlerde Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Itoudis ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, başantrenörlük görevi için kariyerinde iki EuroLeague şampiyonluğu bulunan tecrübeli çalıştırıcı Dimitris Itoudis ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.


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Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Dimitris Itoudis, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis dönemi - Son Dakika

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