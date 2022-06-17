Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur. Aleksandar Djordjevic'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic dönemi sona erdi - Son Dakika

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